Koç Holding 65 yıllık dev şirketini 81 milyon dolara sattı

Koç Holding AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen yazıda “Tat Gıda Sanayi AŞ paylarının satış süreci kapsamında 6 Kasım 2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen bağlayıcı tekliflerin incelenmesi sonucunda, şirketimiz, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç ailesi üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda Sanayi AŞ’nin sermayesinin toplam yüzde 49,04’üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne satışına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.







MEMİŞOĞLU’NA SATILDI

Açıklamada, sözleşme uyarınca, Tat Gıda’da sahip oldukları Tat Gıda sermayesinin yüzde 43,65’ine denk gelen toplam 59 milyon 364 bin 947,16 TL nominal değerli payların, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere ve kapanış tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olmak koşulu ile 72 milyon 23 bin 649,13 dolar karşılığında Memişoğlu’na satılacağı belirtildi.







Devre konu toplam yüzde 49,04 oranındaki Tat Gıda paylarının tamamı için devir bedelinin ise kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere 80 milyon 915 bin 335,72 dolar olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





“Tat Gıda’da sahip olduğumuz 6 adet kurucu intifa senedi, Memişoğlu’na Kapanış Tarihi’nde nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere toplam 1 milyon 500 bin dolar bedel karşılığında satılacaktır. Devre konu toplam 15 adet intifa senedinin bedeli ise 3 milyon 750 bin dolar olarak belirlenmiştir. Devir öncesinde, Tat Gıda’nın sahibi olduğu Ram Dış Ticaret AŞ’nin sermayesinin yüzde 7,5’ine denk gelen toplam 449 bin 999,32 TL nominal değerli paylar ile Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ’nin sermayesinin yüzde 1,1’ine denk gelen toplam 64 bin 797,70 TL nominal değerli paylar Koç Holding tarafından satın alınacaktır. Devir işlemleri, başta Rekabet Kurumu’ndan izin alınması ve yukarıda belirtilen Tat Gıda iştiraklerinin devrinin tamamlanması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olacaktır. Pay Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde işlemlerin tamamlanması öngörülmekte olup, tarafların bu süreyi 60 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.







