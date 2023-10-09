Ortadoğu'daki gerilim sonrası altın yükselişe geçti

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı arttırdı. Çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimali, risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken riskin artması yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına sevk etti. Geçen haftalarda düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni haftaya çatışmaların etkisiyle yükselerek başladı.







ALTIN FİYATLARI YÜZDE 1 DEĞER KAZANDI

Bölgede başlayan çatışmaların jeopolitik riskleri artırmasıyla birlikte altının ons fiyatı da yeni haftaya yüzde 1’e yakın yükselişle başladı. Uzmanlara göre, artan jeopolitik riskler çerçevesinde güvenli liman talebinin bir süre daha etkili olması bekleniyor. Ayrıca İran’ın Gazze’deki gelişmelere doğrudan taraf olması durumunda Orta Doğu’daki gerilimin daha da artması ve riskten kaçış eğiliminin hızlanmasının altın fiyatlarını daha da yukarılara çıkarabileceği şeklinde yorumlanıyor.





Bugüne 1626 liradan başlayan gram altın, şu an 1648 liradan işlem görüyor. Gram altın gün içinde 1673 lira seviyelerine kadar çıktı.