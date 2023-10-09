Samanyolu Haber /Gündem / Ortadoğu'daki gerilim sonrası altın yükselişe geçti /09 Ekim 2023 16:17

Ortadoğu'daki gerilim sonrası altın yükselişe geçti

Geçen haftalarda düşüş yaşayan altın fiyatları İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle yeni haftaya yükselerek başladı. Uzmanlar, artan jeopolitik riskler çerçevesinde güvenli liman olarak görülen altına talebin daha da artmasını bekliyor.

SHABER3.COM

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı arttırdı. Çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimali, risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken riskin artması yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına sevk etti. Geçen haftalarda düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni haftaya çatışmaların etkisiyle yükselerek başladı.

ALTIN FİYATLARI YÜZDE 1 DEĞER KAZANDI
Bölgede başlayan çatışmaların jeopolitik riskleri artırmasıyla birlikte altının ons fiyatı da yeni haftaya yüzde 1’e yakın yükselişle başladı. Uzmanlara göre, artan jeopolitik riskler çerçevesinde güvenli liman talebinin bir süre daha etkili olması bekleniyor. Ayrıca İran’ın Gazze’deki gelişmelere doğrudan taraf olması durumunda Orta Doğu’daki gerilimin daha da artması ve riskten kaçış eğiliminin hızlanmasının altın fiyatlarını daha da yukarılara çıkarabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Bugüne 1626 liradan başlayan gram altın, şu an 1648 liradan işlem görüyor. Gram altın gün içinde 1673 lira seviyelerine kadar çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ortadoğu'daki gerilim sonrası altın yükselişe geçti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:30:34