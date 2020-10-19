Samanyolu Haber /Ekonomi / Ortadoğu'nun en büyüklerindendi, Türk malı boykotuna katıldı /19 Ekim 2020 13:24

Ortadoğu'nun en büyüklerindendi, Türk malı boykotuna katıldı

Suudi Arabistan'da başlayan Türk mallarına karşı boykot kampanyası ve adı konulmamış yaptırım, Ortadoğu'da yayılıyor.

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Suudilerin ardından BAE, Fas ve Cezayir'in Türkiye’ye yönelik gözle görünür olumsuz tavrı ticareti baltaladı. Boykota katılan markalardan sonuncusu ise Suudi kökenli, Ortadoğu'nun üçüncü büyük market zinciri.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in yazısına göre -her ne kadar Suudi rejimi tarafından açıklanmasa da- bazı iş örgütleri tarafından açıklanan Türk malı ürünlere karşı boykot çağrısına ülkenin en güçlü gruplarından biri daha katıldı. Ortadoğu’nun 3 büyük market zincirinden biri olan Suudi Arabistan merkezli Abdullah Al-Othaim Markets, siyasi gerekçelerle Türk malı ürünleri almayacağını açıkladı. Suudi Arabistan ve Mısır’da şubelerde de yapılan boykot çağrısına yönelik açıklamada yerel tedarikçilerden Türk mallarının ticaretini durdurmaları ifade edildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al-Othaim, Made in Turkey damgalı ürünlerin markaya ait tüm şubelerden çekildiği, depolardaki ürünlerden de kurtulunması gerektiğini belirtti. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Bader Al-Othaim ise “Allah’tan, İki Kutsal Caminin Koruyucusu Kral Salman bin Abdülaziz El Suud ve güvenilir Veliaht Prensi liderliğinde sevgili ülkemizi her nefret ve kıskançlıktan korumasını ve ülkemiz için güvenliği sürdürmesini istiyoruz. Majesteleri Prens Muhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Suud’u Allah Korusun” dedi.

En zengin 61’inci Arap işadamı

Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Abdullah Al-Othaim Markets’in aldığı bu karar, şu anda yayılan boykot kampanyasıyla dayanışma için alınmıştır. Karar, şirketin ulusal görevlerine olan inancından kaynaklanıyor. Liderlerimiz, hükümetimiz ve güvenliğimiz, aşılamayacak kırmızı bir çizgidir” denildi. Ortadoğu’nun en büyük perakende şirketlerinden olan Abdullah Al-Othaim Markets'in Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al-Othaim, daha önce Suudi Arabistan’nın ortasında bulunan Al Qassim Eyaleti’ndeki Ticaret Odası’nın Başkanlığı’nın yaptı. 2015 yılında Forbes’ın listesine giren Al-Othaim, 460 milyon dolarlık kişisel servete sahip. Islamica Magazine dergisinin açıkladığı En Güçlü 500 Müslüman Listesi’nde yer alan Al-Othaim, en zengin 61’inci Arap işadamı olarak biliniyor.

Suudi işadamının 1980 yılında kurduğu Abdullah Al-Othaim Markets ise 2008 yılında Suui Borsası’nda Tadawul'da işlem görmeye başladı. Suudi Arabistan’da 143, Mısır’da da 31 mağazası bulunan zincirin toptan satış ile birlikte mağaza sayısı 200’e yakın.

Ortadoğu’daki en büyük 3’üncü market zinciri olan şirketin son açıkladığı 2018 yılı cirosu 2.5 milyar dolar civarında.
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