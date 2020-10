Ortadoğu'nun en büyüklerindendi, Türk malı boykotuna katıldı

Suudilerin ardından BAE, Fas ve Cezayir'in Türkiye’ye yönelik gözle görünür olumsuz tavrı ticareti baltaladı. Boykota katılan markalardan sonuncusu ise Suudi kökenli, Ortadoğu'nun üçüncü büyük market zinciri.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in yazısına göre -her ne kadar Suudi rejimi tarafından açıklanmasa da- bazı iş örgütleri tarafından açıklanan Türk malı ürünlere karşı boykot çağrısına ülkenin en güçlü gruplarından biri daha katıldı. Ortadoğu’nun 3 büyük market zincirinden biri olan Suudi Arabistan merkezli Abdullah Al-Othaim Markets, siyasi gerekçelerle Türk malı ürünleri almayacağını açıkladı. Suudi Arabistan ve Mısır’da şubelerde de yapılan boykot çağrısına yönelik açıklamada yerel tedarikçilerden Türk mallarının ticaretini durdurmaları ifade edildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al-Othaim, Made in Turkey damgalı ürünlerin markaya ait tüm şubelerden çekildiği, depolardaki ürünlerden de kurtulunması gerektiğini belirtti. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Bader Al-Othaim ise “Allah’tan, İki Kutsal Caminin Koruyucusu Kral Salman bin Abdülaziz El Suud ve güvenilir Veliaht Prensi liderliğinde sevgili ülkemizi her nefret ve kıskançlıktan korumasını ve ülkemiz için güvenliği sürdürmesini istiyoruz. Majesteleri Prens Muhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Suud’u Allah Korusun” dedi.