Samanyolu Haber /Gündem / Ortaklarda İsveç çatlağı: Erdoğan, 'Bahçeli ikna edilsin' talimatı verdi /12 Temmuz 2023 15:32

Ortaklarda İsveç çatlağı: Erdoğan, 'Bahçeli ikna edilsin' talimatı verdi

Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılmasına yeşil ışık yakmasının ardından Bahçeli'yle iplerin gerildiği iddia edilirken, Erdoğan'ın Bahçeli'yi ikna etmek için çalışma başlatılması talimatı verdiği öne sürüldü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Cumhur İttifakı’nın bileşeni MHP lideri Devlet Bahçeli’ye iplerin gerildiği iddia edildi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Bahçeli'nin ikna edilmesi için 'girişim' başlatıldığını söyledi.
Ajansa konuşan üst düzey bir Türk yetkili, İsveç'in üyelik sürecinin TBMM'de onaylanması için 'zaman gerektiğini' söyledi. Reuters'a konuşan üst düzey isim, "Cumhurbaşkanı ya da hükümetten üst düzey bir yetkilinin MHP ile teması olacak” dedi.

İsveç’in üyelik süreci için biraz zaman gerekebileceğini aktaran yetkili, "Bahçeli'nin açıklamaları bugüne kadar atılan adımlarla tam olarak örtüşmemektedir. Perde arkası gelişmeler ve alınan kararın gerekçesi Bahçeli ve diğer MHP yöneticilerine iletilecektir” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
Erdoğan’ın İsveç kararının ardından konuşan Bahçeli, "İsveç'le bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz?" diyen Bahçeli, sözlerini "Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızdır" ifadeleriyle noktaladı.
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