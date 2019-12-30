Samanyolu Haber /Gündem / Ortamı hazırlıyormuş... /30 Aralık 2019 01:22

Ortamı hazırlıyormuş...

Emekli Tümgeneral Adnan Tanrıverdi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ordusu" diye bilinen SADAT'ın başında. “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız.” diyen Tanrıverdi, "Zaten korkağız." diyen Mehmet Metiner'i ürküttü.

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın askeri başdanışmanı ve SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin sözleri AKP içinde tedirginliğe sebep oldu.

Ekrandan ve yandaş Türkiye gazetesinde köşesinden insanları fişleyen ve hedef gösteren Cem Küçük'ün "Erdoğan seçimi kaybederse hepimizi tutuklarlar." sözleri üzerine, "Ya korkutma bizi ya! Zaten korkağız." diyen Mehmet Metiner, Tanrıverdi'ye tepki gösterdi. 

MEHMET METİNER'İN KORKUSU BİR KAT DAHA ARTTI

Metiner, Tanrıverdi'nin “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız.” sözlerinin yer aldığı kısa videoyu mesajına ilave etti. 

Metiner, "Cumhurbaşkanımızın askeri başdanışmanı sıfatını taşıyan biri böyle konuşuyorsa oturup dizimizi dövelim! Düşmanlarımızın arayıp da bulamadığı şeyi kendi ağzından sunuyor! Şimdi o birileri kalkıp bu laflar üzerinden Cumhurbaşkanımızı hedef tahtasına uturturlarsa ne diyeceğiz?" sorusunu yöneltti.

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