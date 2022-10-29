Samanyolu Haber /Gündem / Otomobilin içinde esrarengiz cesetler bulundu /29 Ekim 2022 12:13

Otomobilin içinde esrarengiz cesetler bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu. Ölen 2 kişinin neden dolayı öldüğü henüz açıklanmadı.

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Yeniçağ'daki habere göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 38 PL 763 plakalı araç içerisinde hareketsiz şekilde 2 kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede isimlerinin Savaş Y. ve Betül K. olarak belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden şahısların yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Biri kadın 2 kişinin neden dolayı hayatlarını kaybettikleri henüz açıklanmadı. 
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