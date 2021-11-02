Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomotiv pazarı ekimde yüzde 40.1 daraldı /02 Kasım 2021 10:14

Otomotiv pazarı ekimde yüzde 40.1 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), otomobil ve hafif ticari araç pazarının ekim ayında yıllık bazda yüzde 40.1 azalarak 56.746 adet olduğunu açıkladı.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2021 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 azalarak 40.512 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 11.7 azalarak 16.234 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13.8 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19.6 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.2 arttı.

10 aylık dönemde yüzde 4.5 artış

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 artarak 614.891 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 2.2 oranında artarak 475.312 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13.2 artarak 139.579 adede ulaştı.
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