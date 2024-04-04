Samanyolu Haber /Gündem / Oylar yeniden sayılıyor.. İşte İstanbul'da iki ilçede son durum! /04 Nisan 2024 11:09

Oylar yeniden sayılıyor.. İşte İstanbul'da iki ilçede son durum!

İstanbul'da yerel seçimlerde itiraz süreci devam ediyor. AKP temsilcileri, Gaziosmanpaşa ve Beykoz'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep ederek ilçe seçim kuruluna başvurmuştu... Gaziosmanpaşa'da CHP adayı önde, Beykoz'da ise yeniden sayım bugün başlayacak.

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İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ediyor. CHP adaylarının yarışı önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım süreci devam ediyor. 

AKP'nin itirazı İl Seçim Kurulu'na taşımasıyla, yine CHP adayının önde olduğu Beykoz'da yeniden sayım bugün başlayacak. 

CHP örgütü seçim yarışının kıyasıya geçtiği Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı, Pendik ve Bahçelievler için de bugün başvuru yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün akşam saatlerinde CHP Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Parti Meclis üyeleriyle birlikte oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu’na gitmişti.


Çıkışta partililere seslenen Çelik “Şu ana kadar 301 sandık sayıldı. Hakan Bahçetepe 945 oyla önde. Gaziosmanpaşa’da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Sürecin sıkı takipçisiyiz. Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa’nın  belediye başkanıdır" demişti.

Gaziosmanpaşa'da CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 40,45 oy oranı ile seçimi kazanmıştı...

Beykoz'da ise CHP Adayı Alaattin Köseler yüzde 45.87 oyla seçimi kazanırken, AKP Adayı Murat Aydın ise yüzde 44.91 oyla ikinci sırada yer almıştı. 
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