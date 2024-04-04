Geliyor Murat Kurum’ diyen Eyüp Aksu çabuk çark etti: ‘Biz siyasete girmedik

Taksi sorununa yönelik çözüm önerileri konusunda İBB yönetimiyle yaşadığı fikir aykırılıklarıyla öne çıkan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İBB Başkanlığı koltuğuna oturması ve Meclis’te çoğunluğu sağlamasının ardından, seçim döneminde sarf ettiği “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” sözleriyle yeniden gündem oldu.





T24’ten Gözde Yel’in haberine göre, bu cümlenin ‘destek’ olarak yorumlanamayacağını savunan Aksu, “Kimseyi desteklemedik, biz siyasete girmedik. Murat Kurum, bize, ‘ben seçilince, kanun dışı, yasalara aykırı hiçbir düzenleme yapmayacağım’ dedi. Salona girdi, salona giren kişiye ne denir? Bizim bakanlığımızı yaptı, sevdiğimiz bir siyasetçi. Bizim konularımızı çözeceğine, bizi üzmeyeceğine dair sözler verdi” diye konuştu.





“SİYASİ YÖNLENDİRME YAPMADIK”

Aksu, “Bizim Taksiciler Esnaf Odası olarak ‘şu siyasi partiyi destekleyelim, esnafımız şu partiye oy versin’ gibi bir açıklamamız olmadı, olmaz. Biz siyasi yönlendirme yapmadık, yapmayız” ifadelerini kullandı.





Aksu, taksi sorunu konusunda kararların Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkisinde olduğuna, İBB Meclisi’ndeki CHP çoğunluğunun bu durumu etkilemeyeceğine vurgu yaptı:





“İBB Meclisi, hangi siyasi partide olursa olsun, taksi sayısının artışı vb. gibi konular belediye meclisinin konusu değil, UKOME’nin konusu... Belediye meclisleri buna karar veremez. UKOME’nin siyasi partisi olmaz. UKOME, TBMM’nin kanunlarıyla, Cumhurbaşkanımız tarafından atanan bir teknik heyetten, bakanlık temsilcilerinden oluşuyor. UKOME’nin siyasetle, partiyle hiçbir bağı alakası yok.”





“TAKSİ SAYISININ ARTIŞINA KARŞI ÇIKMADIK”

Aksu, daha önce İBB yönetimiyle taksi sayısının artışı konusunda yaşadığı anlaşmazlıkların tekrarlanması ihtimaline yönelik soru hakkında da, “Biz hiçbir zaman taksi sayısının artışına karşı çıkmadık. Bize gelen teklif; kanuna, hukuka aykırı diye karşı çıktık. Kanuna uygun teklif gelirse biz buna karşı çıkmıyoruz, çıkmadık, çıkmayacağız. Kanun, idari taksilerin bireysel kişilere ihale edilerek satış yapılabileceğini söylüyor, belediye işletip çalıştıramaz” dedi.





“BASIN YAYIN KURULUŞLARI CIMBIZLA ÇEKTİ”

Aksu, daha önce taksi sayısının yeterli olduğuna yönelik açıklaması olduğunun hatırlatılması üzerine, “Basın yayın kuruluşları cımbızla çekti. Gazetecilere anlatıyorum, art niyetle farklı yayın yapıyorlar. Oda başkanı olduğumdan beri benzer ifadeler kullanıyorum. Ücret tarifesi artmalı, teknolojiye geçmeliyiz, trafik sorunu çözmeli, sayı yasalara uygun şekilde artmalı. Hep aynı konulardan bahsediyoruz” açıklamasını yaptı.





Aksu, yeni dönemde İBB’nin taksi sorunu konusundaki yaklaşımına yönelik yorumu için de “Şu anda hiçbir öngörüm yok. Bakacağız, göreceğiz” dedi.







