Bahçeli açıklamasında AKP'ye ne mesaj verdi

Milliyetçi Hareket Partisi, bir önceki seçime göre, hem oy hem de belediye kaybetti. 2019'da yüzde 7,31 oy alan MHP 11 belediye kazanmıştı. MHP'nin oy oranı yüzde 4,9'a kazandığı belediye sayısı da 8'e düştü. MHP il genel meclislerinde yüzde 6,58 yani 3 milyon 17 bin 9 oy aldı. Anadolu Ajansı verileri bu yönde fakat MHP bu verilerin doğru olmadığını düşünüyor. MHP yüzde 16 oy oranı yakaladığı fikrinde.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe ve 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldıklarının altını çizdi.





Feti Yıldız, Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan seçimlerde MHP'nin 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe ve 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazandığını bildirdi.





Yıldız, şunları kaydetti: "Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, akıllı teknolojilerin haberleşme sistemimize girmesi, alınan sonuçların farklı kaynaklardan doğrulanması imkanlarının bulunduğu bir süreçte MHP'nin aldığı oylar ve oranlarıyla ilgili gerçek dışı haberler yapıldığı görülmektedir. MHP'nin oy oranlarının özellikle DEM'in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir. Mahalli idareler seçimlerinde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. YSK verilerine göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İl Genel Meclisinde partilerin ulaştığı oy oranları, AK Parti yüzde 32,16, CHP 23,19, MHP yüzde 16,62, DEM Parti yüzde 7,89, Yeniden Refah Partisi yüzde 6,5'dir."





Hangi verilerin baz alındığı, hesaplamayı kimin yaptığı bilinmiyor. Zira, Bahçeli ve Yıldız dışında 16,62 oy oranına ulaşan başka bir kaynak bulunmuyor.





Verileri ilk duyuran kişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı yazılı açıklamada "Yüzde 16,62'lik oy oranı ve kazandığı 220 belediye başkanlığıyla hamdolsun umutları diriltmiş, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin, kurulduğu günden bu yana ilk defa ikinci parti olan, pek çok belediyesini kaybetmiş ittifak ortağı AKP'nin gerileyen oyları ortada dururken "Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir" ifadelerini sarf etmesi de dikkat çekti.





Oylarının yükseldiğini öne süren Bahçeli, oyları düşen Cumhur İttifakı ortağı AKP'nin durumuna karşın mutlu görünüyor.