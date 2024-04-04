Korkutucu uyarı: Covid-19’dan 100 kat daha kötü bir virüs yayılıyor

2019 sonlarında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan global bir pandemi olan Covid-19, uzun süren bir karantinaya sebep olmuş, bu süreçte dünya çapında 7 milyon insan da virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.





Ancak uzmanlar H5N1 kuş gribi türünün de yeni bir pandemiyi tetiklemeye “tehlikeli derecede yaklaştığını" söyleyerek uyarıda bulundu.





İnekler, kediler ve son zamanlarda insanlar da dahil olmak üzere çeşitli memelilerde görülen çok sayıda enfeksiyon vakasının, virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale gelme riskini artırdığı belirtildi.



