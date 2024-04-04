7.2 büyüklüğünde depremle sarsılan Tayvan'ın en yüksek binası nasıl dayandı?

Son 25 yılın en büyük deprem felaketini yaşayan Tayvan'daki en yüksek bina olan Taipei 101 gökdeleninin depreme dayanması uluslararası kamuoyunda gündem oldu...





Bir dönem dünyanın en yüksek yapısı olarak rekor kıran fakat son yıllarda yapılan binalarla bu unvanını kaptıran Taipei 101'in en az 25 insanın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda insanın yaralandığı depreme dayanmasının arkasındaki teknoloji ve mühendislik dikkat çekici.





508 metrelik yüksekliğe sahip Taipei 101 halen dünyanın en yüksek 10'uncu binası olurken binanın içinde yer alan 660 tonluk dev bir kürenin olduğu sarkaç binayı depremden korumaya yardımcı oluyor. Binanın depremin şiddetiyle yana eğilmesini engelleyen sarkaç sistemi oluşturulan enerji şok emicilere aktararak depremin etkisini yüzde 40 oranında azaltıyor.







2004'te 1.8 milyar dolara inşa edilen Taipei 101'in deprem sırasında dimdik durması sosyal medyada da gündem olurken, bu teknoloji sayesinde şiddetli deprem ve fırtınalarda etkiyi yüzde 40 oranında azalttığı kaydedildi.





