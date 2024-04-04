Samanyolu Haber /Gündem / Rusya-İran ilişkilerinde stratejik ortaklık /04 Nisan 2024 10:53

Rusya-İran ilişkilerinde stratejik ortaklık

Rusya ve İran, stratejik ortaklık konusunda ilişkilerini derinleştiriyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


İki ülke yetkilileri, ilişkileri yeni bir temelde güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir anlaşma taslağı üzerinde anlaşmaya vardılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ikinci Asya dairesi müdürü Zamir Kabulov'a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin Ocak 2022'de geliştirmeyi kabul ettiği bir belge olarak iki ülkenin ilişkilerini yeni bir stratejik ortaklık temeline taşıyacak.

Bu çerçevede, iki ülke arasındaki etkileşim çeşitli alanlarda güçleniyor. Özellikle, Rusya'nın İsrail'in Şam'daki İran diplomatik misyonuna saldırısıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde bir toplantı başlatması, Moskova ve Tahran arasındaki işbirliğinin derinleştiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Tahran da, Rusya ile daha aktif terörle mücadelede işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

İki ülke arasındaki bu yakınlaşma, özellikle 2022'de Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon ve uluslararası yaptırımların ardından gerçekleşiyor. Bu dönemde, Putin'in İran'ı ziyareti ve Raisi'nin Rusya'nın Moskova'daki temasları, ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi niyetini vurguladı.

Bu yakınlaşmanın ekonomik boyutu da önemlidir. İki ülke arasındaki ticaretin rekor seviyelere ulaşması ve gaz ve petrol sahalarının ortak geliştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması, işbirliğinin artmasını sağlamıştır.
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