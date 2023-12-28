Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Atalay kararı yorumu: "Düpedüz darbe girişimidir" /28 Aralık 2023 17:17

Özel'den Atalay kararı yorumu: "Düpedüz darbe girişimidir"

CHP lideri Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, "Kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin çıkacağına liderimizin arkadaşları karar veriyor. Dünya liderlerinden bir telefon gelse Can Atalay bırakılır." diyerek Atalay dosyasının yeniden Yargıtay'a gönderilmesine tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay'ın dosyasının yeniden Yargıtay'a gönderilmesine tepki gösterdi.

Durumu 'darbe' olarak niteleyen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bugün artık Türkiye'de kuvvetler ayrılığından bahsetmek için hiçbir gerekçe kalmadı. Hiç kimse Türkiyede hukuk var demesin. Bir anayasamız var, anayasa mahkeme kararlarında herkes için diyor, bağlayıcı olduğu söyleniyor. AYM Atalay'la ilgili son kararını oy çokluğuyla aldı. Yani AYM'de karara katılmayanlar dahi oy birliğiyle karar verdiler. Yerel mahkeme AYM'ye direnemez direnirse talimatlandırılmıştır. Bunun aksini kim iddia ediyorsa yalan söylüyordur. Yürütmenin başının ele geçirilmesidir bu. Gezi davası onun kişisel husumet meselesidir. Kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin çıkacağına liderimizin arkadaşları karar veriyor. Dünya liderlerinden bir telefon gelse Can Atalay bırakılır. Yapılan düpedüz darbe girişimidir. Hataya sen karar veremezsin ben veririm diyorlar bu bir darbedir. Hepimize birden Anayasanın bir hükmü yok diyorlar. Buna bütün Türkiye bütün kurumlarıyla Türkiye'nin yarınlarına umut bağlamak isteyen herkes direnmelidir. Bugün adalet ölmüştür. Sözümüze değer veren herkesin siyasi görüşü bizden ayrı olan herkesin hiç değilse F.S.Mehmet'in sözlerine baksın. Recep Tayyip Erdoğan, FSM'den daha iyi biliyor olabilir mi?
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