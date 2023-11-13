Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş uyardı: Beni seven bunlardan uzak dursun /13 Kasım 2023 09:32

Özgür Demirtaş uyardı: Beni seven bunlardan uzak dursun

Sosyal medyadan ekonomi ile ilgili paylaşımlarıyla gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

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Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Demirtaş'ın son paylaşımı yine gündem oldu.

Son dönemde saadet zinciri, kara para aklama gibi konularda sık sık uyarılarda bulunan Özgür Demirtaş, bu defa şans oyunları ve kısa vadede yüksek kazanç vaadeden kişilere karşı takipçilerinin dikkatli olmasını istedi.

"UZAK DURUN"

Paylaşımında "Sevgili arkadaşlar, bu postumu dikkatlice okur musunuz?" diyen Demirtaş, 4 konuya dikkat çekti.

Demirtaş paylaşımında, "Forex'ten, şans oyunlarından, yüksek kaldıraçlı işlemlerden, kısa vadede yüksek kazanç vaadeden kişilerden uzak durun. Beni seviyorsanız bu uyarılarıma uyun." ifadelerini kullandı.


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