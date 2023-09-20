Özgür Özel, 'Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi gerektiğini söylediniz mi?' sorusuna ne cevap verdi?

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT
Özel, kendisine yöneltilen "Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi gerektiğini söylediniz mi?" sorusuna cevap verdi.
Özel, "Lisan-ı Münasip ile hem biz hem de kendisine çok kıymet veren insanların söylediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.
Özel'in açıklamaları şöyle:
"Dünyadaki bütün diktatörler muhalif seçmenin sandığa küsmesinden besleniyorlar. Bizim tarafta katılım oranı bir düşerse... Onun kitlesi gidecek sandığa! O yüzden biz muhalif seçmeni bırakın kendimize siyaset kurumuna, sandığa küstürecek bir şey yapmayalım. Ben her yerde şunu duyuyorum; 'Değişim olmazsa bir daha oy vermeyeceğim!' Bunu duymayan varsa çıksın karşıma."