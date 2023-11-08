Özgür Özel mazbatasını aldı

Hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün saat 17.00'da yapılacak devir teslim töreni ile CHP’nin 8'inci Genel Başkanı olarak görevine başlayacak.





Özgür Özel, bugün saat 16.00'da TBMM'deki makam odasında mazbatasını aldı.





Özel'e mazbatasını CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır takdim etti.





Özel, burada yaptığı açıklamada, "Odamda önceki genel başkanlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, rahmetli Deniz Baykal'ın fotoğrafları hep oldu. Sayın Genel Başkanımızın fotoğrafı odamızda hep olacak. Bu oda İsmet İnönü'nün odası. Bu odada bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 8 yıldır CHP Grup Başkanvekili olarak partimi Meclis'te temsil ettim. Bugün duvarda resimleri bulunan ki sayın Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in belirli dönemler genel başkanlıkları var. Onları da minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.





Özel, şöyle devam etti: "Parlamento'nun gitgide önemsizleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde grup başkanvekilliğinden ve grup başkanlığından gelen bir genel başkan olarak Parlamento'ya güç kazandırmaya, Parlamento'nun saygınlığını kazanması için anamuhalefet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gayret edeceğiz."





ÖZGÜR ÖZEL'DEN GENEL MERKEZE PANKART





CHP Genel Merkezi'nde yapılacak tören öncesi parti binasına asılan dev pankartta Özgür Özel imzası ile “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, ülkemize ve partimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” sözleri yer aldı.





KILIÇDAROĞLU'NDAN PERSONELE VEDA





CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesi parti personeline veda etti.





Kılıçdaroğlu, çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bugüne kadar önemli çalışmalar yürüttük, bundan sonra da CHP için çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum” dedi.





ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET





Dün memleketi Manisa'yı ziyaret eden Özgür Özel, bugün Ankara'ya geldi. Özel, devir teslim töreni öncesinde eşi Didem Özel ile birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.





Görüşme sonrası konuşan Özel, "Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum" dedi.