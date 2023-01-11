Özgür Özel, Soylu dosyasını 'yedekledi': Açıklayamayacak durumda olursam...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında kritik açıklamalarda bulundu.







Özel, yarını işaret ederek Soylu'yla ilgili bir dosya açıklayacağını belirtti. Özel şunları kaydetti:





"Süleyman Soylu sen yarını bekle... Yarın burada, bir dosya açıklanacak. Bir büyük dosya. Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı yine kimyasının bozulacağı, bir dosya hazırlanacak. Böyle açıklamalar, bu dönemlerde riskli. Kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel, o dosyayı açıklayamayacak durumda olursa o dosyayı açıklayacak en az 3 arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi. Bu dönemde bir gün sonra bir şey açıklayacağım demenin nasıl bir riski olduğunu hepimiz farkındayız. Ama bu korku iklimine teslim olmayız. Başımıza gelebilecek en kötü ihtimal için bile 3 tane tedbirimiz var. Çünkü aslolan kişiler değil, kurumlardır. Bu milletin yüksek menfaatleridir. Bu milletin yüksek menfaatlerine dokunanların ifşa edilmesi ve bu milletin kendi helal oylarıyla başından defedilmesi önemli hedefimizdir."