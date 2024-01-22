Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu akşam yemeğinde buluştu /22 Ocak 2024 22:46

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu akşam yemeğinde buluştu

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkanı Özgür Özel akşam yemeğinde buluştu. Kulislerde yeni yönetimin Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği ancak kendisinin buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkanı Özgür Özel akşam yemeğinde buluştu. Özel, dün CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç’in 8'inci ölüm yıldönümü için düzenlenen anma töreninden sonra Ankara’ya döndü ve Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Özel törendeki konuşmasında “‘Kemal Bey’e vefalı olun’ diyorlar. Bir önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur” dedi. Bu açıklamanın ardından Özel, Tunceli dönüşünde Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde buluştu.

KILIÇDAROĞLU 'SAHAYA İN' TEKLİFİNE SICAK BAKMIYOR

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde baş başa yenen yemekte yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. 19.40’ta başlayan yemek geç saatlere kadar sürdü. Kulislerde yeni yönetimin Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği ancak kendisinin buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.
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