Kayserispor evinde İstanbulspor'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında son sırada yer alan İstanbulspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 1-0 yendi.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Ali Yaşar kaydetti.



Bu sonucun ardından ligdeki 3. galibiyetini alan İstanbulspor puanını 10'a yükseltirken, ligde üst üste 6. mağlubiyetini alan ev sahibi Kayserispor ise 29 puanda kaldı.



İlk yarısı golsüz berabere biten maçta İstanbulspor, galibiyet golünü uzatma dakikalarında buldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmada topu Kolovetsios kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerine yönelen topu iyi takip eden Ali Yaşar'ın topu gelişine yaptığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından ağlara gitti.