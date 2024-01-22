Tacikistan'dan Lübnan karşısında tarihi zafer

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na iki karşılaşmayla devam edildi.



Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 11. gününde, A Grubu'nun son maçları oynandı.



Parvizdzhon Umarbayev ve Nuriddin Hamroqulov'un golleriyle Lübnan'ı 2-1 mağlup eden Tacikistan, grup ikincisi olarak son 16 turuna çıktı. Tarihinde ilk kez katıldığı Asya Kupası'nda ilk galibiyetini alan Tacikistan, tarihi bir zafere imza attı.



İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Lübnan, 47. dakikada Bassel Jradi ile öne geçti. Karşılaşmanın 56. dakikasında Kassem Al Zein'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran Tacikistan'ın iki golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası iptal edildi.



SON 10 DAKİKADA İKİ GOL



Ancak pes etmeyen Tacikisitan, son 10 dakikaya girilirken Parvizdzhon Umarbayev'in serbest vuruştan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Maçın 90+2. dakikasında Nuriddin Khamrokulov'un kaydettiği gol ise Tacikistan'ı bir üst tura taşıdı.



Tacikistan, son 16 turunda Özbekistan ile karşılaşacak.



Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen ev sahibi Katar ise gruptaki üçüncü ve son maçında Hasan Al-Haydos'un golüyle Çin'i 1-0 mağlup etti.



Katar'ın 9 puanla lider tamamladığı grupta, Tacikistan 4 puanla ikinci, Çin 2 puanla üçüncü, Lübnan 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor.