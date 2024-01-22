Samanyolu Haber /Gündem / TİP 24 başkan adayını daha açıkladı /22 Ocak 2024 23:58

TİP 24 başkan adayını daha açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkan adayını belirledi.

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TİP Parti Meclisi 20-21 Ocak’ta İstanbul’da toplandı. Toplantıda; siyasal gündem ve İkinci Kongre Türkiye Konferansı’na dair değerlendirmeler yapıldı. Parti Meclisi, 31 Mart Yerel Seçimleri için 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkanını da belirledi. TİP Parti Meclisi’nin açıkladığı aday isimleri şöyle: Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Sami Kirik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Hakan Koçak Konya Büyükşehir Belediyesi: Bilal Ortakalaycı Ordu Büyükşehir Belediyesi: Semih Yıldız Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Hacıbektaşoğlu Ardahan/Damal: Arif Birdal Erendemir Bilecik/Merkez: Burçin Acar Çanakkale/Bozcaada: Aykut Turgal Denizli/Bekilli: Zeki Yıkıcı Hatay/Arsuz: Eşref Karayün Hatay/Samandağ: Emrah Karaçay İstanbul/Bakırköy: Bilge Seçkin Çetinkaya İstanbul/Şişli: Tolga Bektaş İzmir/Balçova: Eray Sevindirici İzmir/Foça: Oylun Ercan İzmir/Karaburun: Mustafa Tosunlar İzmir/Kiraz: Hasan Çetinkaya Kayseri/Talas: Serdar Altuner Konya/Karatay: Metin Örs Konya/Meram: Züleyha Türksever Mersin/Yenişehir: Gencer Baykul Tekirdağ/Marmaraereğlisi: Can Koray Söylemez Erzincan/Merkez Çağlayan Beldesi: Sakine Doğan Tokat/Almus Ataköy Beldesi: Servet Durmuş.
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