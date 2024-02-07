Özgür Özel'den, Meral Akşener'e ziyaret

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ablasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.



CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, geçen günlerde ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.



Ziyarette Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.



X hesabından paylaşımda bulunan Özel, “Ablası Mualla Özen’i yitiren İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e taziye ziyaretinde bulunduk. Merhumeye bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.