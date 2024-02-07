Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'den, Meral Akşener'e ziyaret /07 Şubat 2024 20:40

Özgür Özel'den, Meral Akşener'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablası Mualla Özen’i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e taziye ziyaretinde bulundu.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ablasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, geçen günlerde ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyarette Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Özel, “Ablası Mualla Özen’i yitiren İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e taziye ziyaretinde bulunduk. Merhumeye bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel'den, Meral Akşener'e ziyaret Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:56:53