Schengen vize ücretlerine zam geliyor: Yeni fiyat ne kadar olacak?

Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek.





Buna karşılık Schengen vizesi uzatma ücreti 30 euro olarak sabit kalacak.





Avrupa Komisyonu, dijital platformu 2028 yılına kadar uygulamaya koymayı umduğunu söylüyor.





Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Komisyonu 2024 yılında Schengen vizesi temel ücretinin arttırılması için bir teklif sundu.Teklif yeşil ışık alırsa, ücret yetişkinler için yüzde 12 artışla 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek.AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin "yeniden girişini kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için ücreti daha da arttırmayı planlıyor.Schengen vizesi, AB ve Schengen bölgesinin 90 günlük vize muafiyeti kuralından yararlanamayan AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için gerekiyor.Avrupa Komisyonu, aralık ayında üye devletlerden uzmanların "ezici bir çoğunlukla" revizyonu desteklediği bir toplantının ardından 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sundu.Girişim 1 Mart'a kadar geri bildirime açık olacak. Bu süre zarfında AB vatandaşları konuyla ilgili görüşlerini ifade edebilir ve öneriyi destekleyip desteklemediklerini bildirebilirler.Bunun ardından AB, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek olan değişiklikleri uygulayabilir.Schengen vize ücreti her üç yılda bir gözden geçiriliyor. Komisyon, önerilen fiyat artışının AB'de artan enflasyon oranından kaynaklandığını vurguladı.Bu değişiklik gerçekleşirse vize ücretleri yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek.Vatandaşların geri kabulü konusunda işbirliği göstermeyen ülkeler için maliyet 120 eurodan 135 euroya ve 160 eurodan 180 euroya yükselecek.Buna ilaveten Komisyon, Schengen vizesi işlemleri için hizmet veren harici sağlayıcıların ücretlerini revizyona paralel olarak arttırmalarına izin verilmesini teklif etti.Üye devletler adına Schengen vizesi başvurularını toplayan vize acenteleri gibi harici sağlayıcıların talep edebileceği azami miktar genellikle standart ücretin yarısı düzeyinde oluyor.Komisyon bunun 40 eurodan 45 euroya yükseltilmesini öneriyorçAB ayrıca 2022 yılında tartışılan dijital Schengen vizesini uygulamaya sokmayı planladığını açıkladı.Yolcular ziyaret etmeyi planladıkları ülkeden bağımsız olarak online başvuru yapabilecek ve dijital versiyon, pasaportlardaki mevcut etiket sisteminin yerini alacak.Schengen vizesi, 90 gün kuralından yararlanmayan AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için gerekli.Türkiye, Güney Afrika, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka ve Çin gibi ülkelerin vatandaşları, turizm amaçlı veya aile ziyaretleri için 28 Avrupa ülkesinde 90 güne kadar kalmaya izin veren Schengen vizesine ihtiyaç duyuyor.İngilizler, Kanadalılar, Amerikalılar ve Avustralyalılar gibi ülke vatandaşlarının Schengen vizesine başvurmalarına gerek olmuyor.