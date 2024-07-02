Samanyolu Haber /Gündem / Özhaseki’nin yerine kim gelecek? İşte ismi geçen o AKP'li! /02 Temmuz 2024 00:12

Özhaseki’nin yerine kim gelecek? İşte ismi geçen o AKP'li!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin beklenmedik istifanın ardından yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. İddiaya göre, yerine geçecek isim çoktan belirlendi.

SHABER3.COM

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

Paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine güvendiği için teşekkür ederek istifa ettiğini duyuran Özhaseki'nin yerine geçecek isim de merak konusu oldu. Ani gelen istifa haberinin ardından yerine kimin geçeceğine dair bazı iddialar da ortaya atıldı.

YENİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM MU OLACAK?

Kurum’a yakın kaynaklar Gerçek Gündem’e yaptıkları açıklamada, “Murat Beyin yeniden bakan olma durumunda kendisiyle özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Ancak şu an için öyle bir söylenti var sadece. Kesinlik yok” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özhaseki’nin yerine kim gelecek? İşte ismi geçen o AKP'li! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:00:53