Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de flaş ayrılık: Bakan Mehmet Özhaseki istifa etti /02 Temmuz 2024 00:08

AKP'de flaş ayrılık: Bakan Mehmet Özhaseki istifa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti. Özhaseki istifasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Özhaseki istifasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Özhaseki, paylaşımında istifasının gerekçesini sağlık sorunlarına dayandırdı.

Özhaseki istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluk üstlendim. Hamdolsun; geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu. Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi.

Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.

...

Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir.

Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum."

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