Samanyolu Haber /Gündem / Eylem Tok hakkında kritik karar /01 Temmuz 2024 21:44

Eylem Tok hakkında kritik karar

Türkiye'nin iadesini istediği Eylem Tok, bugün bir kez daha hakim karşısındaydı.

SHABER3.COM

ABD’de Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD Mahkemesi tarafından, Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur’un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul’dan uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

Türkiye, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD’den iadesini talep etmişti.

Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD’nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.
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