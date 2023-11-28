Samanyolu Haber /Politika / Özkiraz'dan yeni 'İYİ Parti anketi' iddiası /28 Kasım 2023 09:31

Özkiraz'dan yeni 'İYİ Parti anketi' iddiası

Kamuoyu Araştırmacısı Kemal Özkiraz, katıldığı bir programda İYİ Parti'ye ilişkin "Konda’ya gidip İYİ Parti ile CHP arasında 1 puan kalmış şekilde anketler yayınlattılar. Neredeyse ana muhalefet gibi gösteren anketler yayınlattılar" iddiasını öne sürdü.

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Daha önce İYİ Parti’nin kendisine anketlerde yüksek görünmesi karşılığında para teklif ettiğini söyleyen Eski Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yeni bir iddia öne sürdü.

TELE1’de yayınlanan 5. Boyut Programında Merdan Yanardağ’ın sorularını yanıtlayan Özkiraz, kendisinin teklifi kabul etmemesinin ardından başka anket şirketlerine de aynı teklifleri götürdüklerini söyleyen söyledi.

ANKET ŞİRKETİNİN İSMİ VERDİ

Özkiraz söz konusu anket şirketinin ismini de açıkladı.

Özkiraz, "Konda’ya gidip İYİ Parti ile CHP arasında 1 puan kalmış şekilde anketler yayınlattılar. Neredeyse ana muhalefet gibi gösteren anketler yayınlattılar" ifadelerini kullandı.

ÜMİT DİKBAYIR İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN AYRINTILARINI DA PAYLAŞTI

Özkiraz TELE1’de daha önce yaptığı açıklamalarına tekrar değinerek, "Ben Ümit Dikbayırla buluştuğum yere hayatımda bir defa gittim, Sakarya’nın Karasu ilçesine 12 Kasım 2021’de görüştük. 15 günde 1 anket yayınlıyorduk anket başı 200 bin lira teklif ettiler" dedi.

"Olayla ilgili şahit olanların hepsi yaşıyor" diyen Özkiraz, "Dikbayır sadece ‘yok öyle bir şey’ diyor. Sadece bu kadar yalanlıyor. Ben bunu kumpas kurulan Kemal Kılıçdaroğlu’na söyledim" ifadelerini kullandı.

TEKLİFLERİ TEK TEK SAYDI

Ümit Özlale’nin kendisini yalanladığını da söyleyen Özkiraz, "Görsel var ya, Haritaların geçmişinden çıkıyor ya. 12 Kasım 2021… Seçimden 1 buçuk yıl evvel… ‘Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan’ın gerisinde çıksın, Zafer ve Deva Partisi anketlerde yer almasın seçime doğru İYİ Parti Ana Muhalefet konumuna gelsin’ teklifi edildi" diye konuştu.
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