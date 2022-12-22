Samanyolu Haber /Gündem / Pakize Suda hayatını kaybetti /22 Aralık 2022 12:10

Pakize Suda hayatını kaybetti

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında yaşamını yitirdi.

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Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın beyninde pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda, 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğdu. Babası gazeteci Orhan Suda'dır. İzmir Kız Lisesi'nden mezun oldu. Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başladı. 90'lı yıllarda köşe yazarlığı yapmaya başladı.

PAKİZE SUDA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın beyninde pıhtı atması sonucu Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında yaşamını yitirdi.
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