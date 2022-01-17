Samanyolu Haber /Gündem / Pandemide dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı /17 Ocak 2022 12:26

Pandemide dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı

Yardım kuruluşu Oxfam'ın yeni raporuna göre, pandemi döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı. Raporda, salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Oxfam'ın yayımladığı rapor, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetinin Covid-19 salgını döneminde iki katına çıktığını ortaya koydu.

Oxfam’ın 'Eşitsizlik Öldürür' isimli raporu, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.

Oxfam'ın İngiltere Başkanı Danny Sriskandarajah, Covid-19 salgınında yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını söyledi.

Toplam servetleri 1,5 trilyon doları aşmış durumda
Sputnik’te yer alan haberde, raporda, dünyanın en zengin 10 ismi; Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffet’ın toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

‘Yoksul kişilerin virüsten ölme ihtimali 4 kat fazla’
Salgının eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtilen raporda, "az gelişmiş" ülkelerdeki yoksul kişilerin Covid-19'dan ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Öte yandan 2019'a kıyasla bu dönemde çalışan kadın sayısının 13 milyon azaldığı ve 20 milyondan fazla kız çocuğunun okula dönememe riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya kondu.

‘Salgın açgözlülük ve eşitsizliğin geldiği durumu ortaya koydu’
Oxfam'ın makalesinde, artan ekonomik, toplumsal cinsiyet ve ırk eşitsizliklerinin yanı sıra ülkeler arasında var olan eşitsizliğin “dünyamızı paramparça ettiği” belirtildi.

Makalede, "En zengin ve en güçlü insanlar için yapısal politika seçimleri yapıldığında bizlere 'ekonomik şiddet' uygulanıyor. Bu tesadüf değil, bir seçim. Aynı zamanda bu; hepimize, en yoksul insanlara, kadınlara ve kız çocuklarına ve birçok gruba doğrudan zarar veriyor" ifadeleri yer aldı.

Oxfam International'ın yönetici direktörü Gabriela Bucher ise "Covid-19 salgını, hem açgözlülüğün güdüsünü hem de aşırı eşitsizliğin ekonomik şiddetin bir aracı haline geldiği siyasi ve ekonomik sistemi açıkça ortaya koydu" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pandemide dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına... Sonraki Haber >>

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:09