Papa Francis: Gazze'deki savaş terörizme dönüştü

Euronews'te yer alan habere göre Papa Francis, Hamas tarafından tutulan rehinelerin İsrailli akrabaları ve Gazze'de yakınları bulunan Filistinlilerle ayrı ayrı görüştü ve bölgedeki çatışmanın savaşın ötesine geçerek "terörizme" dönüştüğünü söyledi.



Konutundaki toplantılardan kısa bir süre sonra Aziz Petrus Meydanı'nda genel izleyici kitlesine irticali açıklamalarda bulunan Francis, çatışmadan "her iki tarafın da nasıl acılar çektiğini" ilk elden duyduğunu söyledi.



"Savaşların yaptığı budur. Ama biz burada savaşların ötesine geçtik. Bu savaş değil. Bu terörizmdir," ifadelerini kullanan Papa her iki tarafın da "sonunda herkesi öldürecek tutkulara kapılmaması" için dua edilmesini istedi.



İsrail'in Vatikan Büyükelçisi Raphael Schutz, papanın söylediklerine doğrudan değinmek istemediğini belirterek "Basit bir ayrım var; bir taraf öldürüyor, tecavüz ediyor ve kendi tarafındakileri umursamıyor. Diğer taraf ise meşru müdafaa savaşı veriyor," ifadelerini kullandı.



Schutz, Papa'yla tanışan İsrailli ailelerle düzenlediği basın toplantısında konuşuyordu. Ailelerin çoğu, Papa'nın yorumlarından haberdar olmadıklarını çünkü bunların toplantıdan sonra gerçekleştiğini söyledi.



Papa'yı meydanda dinleyen seyirciler arasında bir grup Filistinli, beyaz beze sarılı cesetlerin resimlerini gösterdi ve "Nekbe devam ediyor" yazan pankart taşıdı.



Arapçada felaket anlamına gelen Nekbe ve İsrail'in kurulduğu 1948 savaşında Filistinlilerin yerinden edilmesi ve mülksüzleştirilmesi için kullanılıyor.