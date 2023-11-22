Samanyolu Haber /Gündem / Ereğli afet bölgesi ilan edildi /22 Kasım 2023 19:59

Ereğli afet bölgesi ilan edildi

Fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin de kayıp olduğu, bir çok ev ve işyerinin zarar gördüğü Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, fırtınada en çok zarar gören illerin başında yer alan Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinin ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen fırtınaya ilişkin Defterdarlık Zarar Tespit Gurubu’nca yapılan tespitlere göre şu ana kadar 54 konut ve 226 iş yeri zarar gördü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AFAD İl Müdürlüğü’nce yapılan etütlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandı. Tarım İl Müdürlüğü’nce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesi zarar gördü.

Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli’sinde AFAD gönüllülerimiz sokakları temizliyor.

Su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor. Karadeniz Ereğli’sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. AFAD gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
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