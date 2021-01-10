Samanyolu Haber /Dünya / Papa'nın doktoru da Covid-19'a kurban gitti /10 Ocak 2021 19:47

Papa'nın doktoru da Covid-19'a kurban gitti

ABD ile birlikte Avrupa ülkelerini derinden etkileyen, yüz binlerce can alan koronavirüs Vatikan'a da girdi ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in doktoru Fabrizio Soccorsi'nin de ölümüne neden oldu.

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Papa'nın doktoru Soccorsi'in virüsün neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.Vatikan gazetesi L'Osservatore Romano, Soccorsi'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, doktorun hastalığın sebep olduğu etkiler nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Papa ile doktorunun en son ne zaman görüştükleri ise açıklanmadı.Papa Francis, 2015 yılında Soccorsi'yi kişisel doktoru olarak seçmişti. 78 yaşında hayatını kaybeden Soccorsi onkolojik bir hastalık sebebiyle 26 Aralık'ta Roma'da hastaneye kaldırılmıştı.

Aşı ile ilgili bir açıklama yapan Papa Franciscus, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı. Vatikan'da gelecek hafta aşılamanın başlayacağını belirten Papa, "Ben de kendimi yazdırdım. Aşı yapılmalı." dedi.
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