Samanyolu Haber /Dünya / Paris’te korkutan patlama: Çok sayıda yaralı var /21 Haziran 2023 20:26

Paris’te korkutan patlama: Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın başkenti Paris'in 5'inci bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada 16 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Fransa'nın başkenti Paris’in 5’inci Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi’nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtti.

Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter’dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı’nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.

Fransız basınındaki habere göre, olayda en az 16 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti. Paris Savcılığı patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtti. Olay yerinde 230 itfaiyeci ve 9 doktor bulunuyor.
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