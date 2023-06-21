Samanyolu Haber /Gündem / Erzurum’da bir evde başlayan yangın 12 evi kül etti /21 Haziran 2023 20:41

Erzurum’da bir evde başlayan yangın 12 evi kül etti

Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki kırsal mahallede çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Köşeyolu Mahallesi’nde bitişik evlerin olduğu bölgede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü.

Pazaryolu Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, şunları kaydetti:

“İlçemiz Pazaryolu Köşeyolu Mahallesi’nde bir yangın meydana geldi. Saat 13.15 itibarıyla yangın ihbarını aldık. 12 evimiz kullanılamaz hale geldi. Saat 16.45 itibarıyla da yangını tamamen kontrol altına aldık. Ekiplerimizin soğutma çalışmaları devam ediyor. Can kaybımız yok, 2 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Onun dışında şu an kaç tane ahırın yandığını tespit edemiyoruz çünkü ahırlar binaların altında bulunuyor. Yangına 6 itfaiye aracı, 2 arazöz ve 2 tanker ilk andan itibaren müdahaleye başladı.”

ÇADIR KURULACAK

AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı da yangından zarar gören vatandaşlar için mahallede belirledikleri bir noktaya 15 çadırı, içerisindeki tüm ihtiyaçlarıyla kuracaklarını belirtti.

Köşeyolu Mahallesi Muhtarı Murat Arslan ise çıkan yangında can kaybı yaşanmadığını ancak 12 evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.
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