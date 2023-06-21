'Türkiye’deki tutuklu gazeteciler keyfi olarak infaz ediliyor'

Alman Gazeteciler Cemiyeti’nin (DJV) Federal Başkanı, Peaceful Actions Platform’una yaptığı açıklamada “Gazetecilik suç değildir” dedi. Türkiye’deki basın özgürlüğünün 15 Temmuz’dan sonra daha da kötüleştiğini belirten Alman yetkili, “Daha da dramatik hale geldi. Türkiye’de insan hakları çiğneniyor. Basın özgürlüğünün temel hakkı, üzerine yazıldığı kağıt kadar değerli değil” dedi.





Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye’deki tutuklu gazetecilere destek veren Alman Gazeteciler Cemiyeti’nin (DJV) Federal Başkanı Prof. Dr. Frank Uberall, Türkiye’de insan haklarının çiğnendiğini belirterek, “Çok sayıda gazetecinin yazı işleri yerine cezaevinde olması şoke edici” dedi.Uberall, “Avrupa insan hakları mahkemeleri, bağımsız gazetecilik faaliyetlerinin büyük ölçüde kısıtlanmasına seyirci kalmamalıdır. Çok sayıda gazetecinin yazı işleri yerine cezaevinde olması şok edici. Türk devleti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından keyfi olarak infaz ediliyorlar. Daha da kötüye gitti. Dramatik bir hal aldı. Türkiye’de insan hakları ayaklar altına alınıyor. Basın özgürlüğü gibi temel bir hakkın üzerine yazıldığı kağıt kadar değeri yok” ifadelerini kullandı.