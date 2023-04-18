Samanyolu Haber /Dünya / Paris ve Pekin’den barış için müzakere planı hazırlığı /18 Nisan 2023 16:59

Paris ve Pekin’den barış için müzakere planı hazırlığı

5 Nisan'da Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen resmi bir ziyaret için Çin'e gitti. 6 Nisan'da Şi ve Macron arasında müzakereler gerçekleşti. South China Morning Post, gayri resmi bir toplantıda Şi Jinping'in, Çin'in Ukrayna'daki ihtilafa siyasi bir çözüme yol açacak herhangi bir Fransız önerisini desteklemeye hazır olduğunu açıkladığını yazdı.

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Bloomberg haber ajansı Macron'un dış politika danışmanı Emmanuel Bonn'a Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi dışişleri komisyonu başkanı Wang Yi ile barış planının ayrıntılarını çalışması talimatını verdiğini iddia etti. Bloomberg'e göre, "gelecekteki müzakereler için temel olarak kullanılabilecek bir yapı oluşturuluyor.

Fransa cumhurbaşkanlığının ofisinden bir temsilci, Bloomberg’e Bonn'un Wang Yi ile görüşme planlarını doğruladı, ancak yaklaşan görüşme hakkında başka ayrıntı vermedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin başlamasına yardımcı olabilecek bir barış planıyla ilgili Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'le irtibat halinde. Planın ayrıntılarına aşina olan kaynaklara atıfta bulunan Bloomberg, Fransız tarafının stratejisinin, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin bu yaz gerçekleşebileceğini varsayımına göre oluşturulduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz ay Çin tarafı, Rusya-Ukrayna ihtilafını çözmek için bir plan önerdi Pekin özellikle tüm tarafları düşmanlıkları durdurmaya ve "Soğuk Savaş zihniyetinden vazgeçmeye" çağırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tazminat ödemesini ve Rus birliklerinin geri çekilmesini içermediği için bu planın kabul edilmeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in planının çatışmanın barışçıl çözümü için temel alınabileceğine, ancak bunun ancak Batı'da ve Kiev'de buna hazır olduklarında yapılabileceğine işaret etti.
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