iOS 17 hakkında bomba iddia: Iphone telefonlar android mi oluyor?

Bloomberg muhabirlerinden Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Gurman, Apple'ın WWDC 2023'te büyük bir bomba patlatacağını öne sürdü.







WebTekno'nun aktardığı iddiaya göre; Apple, iOS 17 ile yepyeni bir dönem başlatacak. iPhone kullanıcıları, bu yeni dönemde sadece App Store'dan değil, diledikleri herhangi bir yerden uygulama indirebilecekler.





iOS işletim sisteminin kapalı kaynak kodlu olması, bu işletim sistemine Apple'ın izin verdiği ölçüde 'dokunulmasını' sağlıyor. Marka, kullanıcı güvenliğini ileri sürerek, bugüne kadar harici kaynaklardan uygulama yüklemeye izin vermedi.





Mark Gurman, Avrupa Birliği'nde kabul edilen "Dijital Pazarlar Yasası"na atıfta bulunarak, Apple'ın da güncel kurallara uymaya devam edeceğini ifade ediyor. Avrupa Birliği'ndeki kanuna göre tüm teknoloji şirketlerinin, Mart 2024'ten önce bu kanuna uyum sağlamaları gerekiyordu. Apple da kanunlara uyacak gibi görünüyor.





ANDROID'DEKİ APK YAPISINA BENZER BİR SİSTEM

Açık kaynak kodlu Android işletim sistemlerine, dilediğiniz herhangi bir kaynaktan uygulama yükleyebilirsiniz. Burada yapmanız gereken tek şey, yüklemek istediğiniz uygulamanın APK olarak da bilinen kurulum dosyasına ulaşmak.





İşte bu sistem, iddiya göre haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC 2023 ile Apple ekosistemine de ulaşmış olacak. Apple'ın nasıl bir yöntem izleyeceği ise henüz belli değil. Mark Gurman, konuyla ilgili herhangi bir detay vermedi.





Ancak iOS 17, Android'deki gibi Ayarlar bölümüne yeni bir seçenek ekleyip, harici kaynaklardan gelecek uygulamaların yüklenip yüklenmemesi ile ilgili kararı kullanıcının tercihine bırakabilir. Bu sayede isteyen kullanıcı sadece App Store'u, isteyen kullanıcı ise herhangi bir dış kaynağı kullanabilir.



