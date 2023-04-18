İftar Zamanı'nda Dr. Ergun Çapan 'ümit ve korku'yu anlatacak

Ramazan coşkusu İftar Zamanı'yla evlere konuk olmaya devam ediyor. MC EU TV'den canlı olarak yayınlanan programın bugünkü konuğu ise Dr. Ergun Çapan.





Reha Yeprem ile Dr. Ergun Çapan programda;





- Mübarek Ramazan ayı rahmet ve ümit ayı. Ümitin hayatımızdaki yeri nedir, ne olmalıdır?

- Hayatımızda, “ümit-korku” (havf reca) dengesini nasıl kurabiliriz?

- Yaşanan travmalar bela ve musibetler karşısında ümidimizi, direncimizi koruyamadığımız zamanlar oluyor. Ye’se düşebiliyoruz. Bu durumdan sıyrılmak için onun tedavisi için bir reçete var mı?

- Yaşanan sıkıntılar karşısında ümitsizliğe düşmemek için Kur'an, Sünnet ve ilim bize ne söylüyor?

- Ümitli olmanın aksiyonla alakası nedir?





…gibi çok dikkat çeken konuları değerlendirecek.





https://www.youtube.com/watch?v=D5QsPMWNeMM linkinden ulaşılabilecek olan program ayrıca Hizmetten ve Raindrops TV'nin Youtube kanallarından da yayınlanacak. Programın yayınlanma saatleri ise şu şekilde:





İSTANBUL :18.00

BERLİN :17.00

NEW YORK :11.00