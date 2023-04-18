Samanyolu Haber /Gündem / Arnavutluk, Thodex kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı /18 Nisan 2023 23:49

Arnavutluk, Thodex kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi için yapılan başvuruyu Arnavutluk Yüksek Mahkemesi onayladı. Özer'in iadesi 3 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirilecek.

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Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Türkiye'de yürütülen Thodex soruşturması kapsamında aranan ve firari olarak bulunan Thodex kripto para borsasının kurucusu Fatih Özer'in iadesini onayladı. Bu kararla birlikte, Arnavutluk makamları tarafından tutuklanan Özer'in 3 Mayıs'a kadar Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Türkiye'de yürütülen Thodex soruşturması, kripto para borsası Thodex'in müşterilerine yönelik olarak gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak başlatılmıştı. Firari durumda bulunan Thodex kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk'ta polis tarafından tutuklanmıştı. Türk makamları, Arnavutluk'ta tutuklanan Özer'in iade edilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nin iade kararı, Türkiye'nin Thodex soruşturması kapsamında yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak geldi. Türkiye, Thodex soruşturması kapsamında yurt içi ve yurt dışında birçok kişi hakkında işlem yapmış ve bu süreçte birçok kişi gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda, Türkiye'de Thodex'in faaliyetlerine yönelik olarak bir dizi yasal düzenleme de yapılmıştı.

Fatih Özer'in iade edilmesi ile birlikte, Türkiye'de Thodex soruşturması devam edecek ve Özer'in Türkiye'de yargılanması bekleniyor. Bu süreçte, Thodex mağdurlarının haklarının korunması ve dolandırıcılık olayının etkilerinin en aza indirilmesi için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.
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