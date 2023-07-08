Samanyolu Haber /Dünya / Paris'te polis şiddetine karşı düzenlenecek protesto yasaklandı /08 Temmuz 2023 17:38

Paris'te polis şiddetine karşı düzenlenecek protesto yasaklandı

Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.

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Euronews'te yer alan habere göre Fransa'da 2016 yılında gözaltında ölen Adama Traore'nin ailesi tarafından polis şiddetine karşı organize edilen başkent Paris'te yapılması planlanan gösteri yasaklandı.

Fransa'da Nahel adlı bir gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sonlanırken, 7 yıl önce gözaltına ölen Adama Traore için yapılması planlanan gösteri de engellendi.

Paris Emniyet Sözcüsü, ülkede yaşanan son olaylar nedeniyle yüksek tansiyona atıfta bulunarak, gösterinin 'kamu düzenine yönelik riskler nedeniyle' yasaklandığını söyledi.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesine benzer koşullarda polis nezaretinde hayatını kaybeden Siyahi Adama Traore'nin ailesi tarafından cumartesi günü Paris'te protesto gösterisi yapılmak istenmişti.

Aile, başlangıçta polis şiddeti ve ırk ayrımcılığına karşı, Traore'nin 2016'da öldüğü Paris'in banliyösü Beaumont-sur-Oise'da bir gösteri planladı.

Ancak bu talep ülke çapında artan tansiyon nedeniyle yerel yönetim tarafından reddedildi.

Traore ailesi neden 'Adama'nın öldürüldüğünü' düşünüyor?

Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin, doktor müdahale etmeden önce, polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken, yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.
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