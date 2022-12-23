Samanyolu Haber /Dünya / Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı: 3 kişi öldü /23 Aralık 2022 15:13

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldürüldü.

SHABER3.COM

Fransa'nın başkenti Paris'teki silahlı saldırıda üç kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Saldırının Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, 10'uncu Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordebard gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının, Enghien Caddesi'ndeki bir Kürt kültür merkezinin yanı sıra Kürt merkezinin karşısındaki bir restoran ve bir kuaförü hedef aldığını kaydetti.

Savcılık da Paris'in 10'uncu Bölgesi'ndeki Doğu Garı yakınlarında meydana gelen olayın ardından 69 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırının nedeninin henüz bilinmediği, olayla ilgili cinayet soruşturması açıldığı açıklandı.

"Bir kişi yoğun bakımda, iki kişiyse ciddi şekilde yaralandı" diyen Paris savcısı Laure Beccuau, gözaltına alınan şüphelinin de yaralı olduğunu belirtti.

Beccuau, şüphelinin Fransız makamlarınca bilinen bir isim olduğunu ifade ederek olayın arkasındaki olası ırkçı unsurların araştırılacağını söyledi.

Sığınmacılara saldırmış
Savcı Beccuau, şüphelinin daha önce çadır kamplardaki sığınmacılara yönelik bir saldırı da gerçekleştirdiğini belirtti. Le Parisien gazetesi, şüphelinin geçen yılki saldırıyı kılıçla gerçekleştirdiğini ve olayda yaralananlar olduğunu bildirdi. Gazete, söz konusu kişinin cezaevinden bu ayın ortasında adli kontrol şartıyla çıktığını belirtti.


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