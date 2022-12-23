Facebook'un şirketi Meta 'veri davası'nı tazminat ile kapatacak





Facebook'un Cambridge Analytica skandalını hatırlarsınız. Hatırlamayanlar için kısaca özetlemek gerekirse, 2018 yılında tüketici, takipçi ve seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olan Cambridge Analytica, 50 milyon Facebook kullanıcısına ait bilgileri ele geçirmişti.





Elde edilen veriler, bu kişileri işe alan politikacılar adına seçmenlerin fikrini etkilemek için kullanılmıştı. İhlali takiben, Facebook, kamuoyundan özür dilerken Cambridge Analytica'nın verileri uygunsuz bir şekilde topladığını belirtmişti. Ayrıca ihlal, Facebook'un hisse senetlerinin düşmesine neden olmuştu.





Şimdi ise Facebook'un ana şirketi Meta'nın, Cambridge Analytica skandalıyla ilgili bir toplu davayı çözmek için 725 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı açıklandı. Anlaşma, uzun süredir devam eden bir davayı çözmüş olacak. Bu davanın asıl odağı Cambridge Analytica olsa da aslında Facebook'un kullanıcı verilerini uygunsuz bir şekilde kullanmış olabilecek diğer üçüncü tarafları da kapsayacak.





Meta'nın Reuters'e yaptığı açıklamaya göre 725 milyon dolarlık anlaşma, şirketin topluluğunun ve hissedarlarının yararına sonuçlanacak. Meta, ayrıca son üç yılda gizliliğe yaklaşımlarını yenilediklerini ve kapsamlı bir gizlilik programı uyguladıklarını açıkladı.









Anlaşma henüz onaylanmadı, ancak bunun 2 Mart 2023'te yapılacak bir sonraki duruşmada gerçekleşmesi bekleniyor.





Cambridge Analytica skandalı ile ilgili olarak Facebook, 2019'da gizlilik uygulamalarına yönelik bir soruşturmayı çözmek için 5 milyar dolar ve SEC'in kullanıcı verilerinin kötüye kullanılması konusunda yatırımcıları yanılttığı iddialarını çözmek için 100 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Aynı zamanda Washington DC, skandala yol açan başarısızlıklardan kişisel olarak sorumlu olduğunu iddia ettiği Mark Zuckerberg'e de kişisel olarak dava açmıştı.