Samanyolu Haber /Gündem / Facebook'un şirketi Meta 'veri davası'nı tazminat ile kapatacak /23 Aralık 2022 15:13

Facebook'un şirketi Meta 'veri davası'nı tazminat ile kapatacak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc., Cambridge Analytica da dahil olmak üzere üçüncü tarafların kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmesine izin vermekle suçlandığı toplu davanın kapanması için tazminat ödemeyi kabul etti.

SHABER3.COM


Facebook'un Cambridge Analytica skandalını hatırlarsınız. Hatırlamayanlar için kısaca özetlemek gerekirse, 2018 yılında tüketici, takipçi ve seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olan Cambridge Analytica, 50 milyon Facebook kullanıcısına ait bilgileri ele geçirmişti. 

Elde edilen veriler, bu kişileri işe alan politikacılar adına seçmenlerin fikrini etkilemek için kullanılmıştı. İhlali takiben, Facebook, kamuoyundan özür dilerken Cambridge Analytica'nın verileri uygunsuz bir şekilde topladığını belirtmişti. Ayrıca ihlal, Facebook'un hisse senetlerinin düşmesine neden olmuştu.

Şimdi ise Facebook'un ana şirketi Meta'nın, Cambridge Analytica skandalıyla ilgili bir toplu davayı çözmek için 725 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı açıklandı. Anlaşma, uzun süredir devam eden bir davayı çözmüş olacak. Bu davanın asıl odağı Cambridge Analytica olsa da aslında Facebook'un kullanıcı verilerini uygunsuz bir şekilde kullanmış olabilecek diğer üçüncü tarafları da kapsayacak. 

Meta'nın Reuters'e yaptığı açıklamaya göre 725 milyon dolarlık anlaşma, şirketin topluluğunun ve hissedarlarının yararına sonuçlanacak. Meta, ayrıca son üç yılda gizliliğe yaklaşımlarını yenilediklerini ve kapsamlı bir gizlilik programı uyguladıklarını açıkladı.


Anlaşma henüz onaylanmadı, ancak bunun 2 Mart 2023'te yapılacak bir sonraki duruşmada gerçekleşmesi bekleniyor.

Cambridge Analytica skandalı ile ilgili olarak Facebook, 2019'da gizlilik uygulamalarına yönelik bir soruşturmayı çözmek için 5 milyar dolar ve SEC'in kullanıcı verilerinin kötüye kullanılması konusunda yatırımcıları yanılttığı iddialarını çözmek için 100 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Aynı zamanda Washington DC, skandala yol açan başarısızlıklardan kişisel olarak sorumlu olduğunu iddia ettiği Mark Zuckerberg'e de kişisel olarak dava açmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Facebook'un şirketi Meta 'veri davası'nı tazminat ile... Sonraki Haber >>

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:47:17