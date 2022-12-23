Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Sabahtan al haberi: Erdoğan'ın kararıyla seçime gidilecek /23 Aralık 2022 15:17

Yandaş Sabahtan al haberi: Erdoğan'ın kararıyla seçime gidilecek

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinde yayımlanan bir haberde erken seçim tarihi verildi. Habere göre Erdoğan'ın kararıyla seçime gidilecek.

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Son bir yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı gerekçesiyle seçimlerin erken yapılacağını dile getiren muhalefet partilerine karşı, AK Parti ve MHP, seçimlerin vaktinde yapılanacağını dile getirerek, 18 Haziran 2023 tarihini işaret ediyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve hac dönemi, sandık gününün öne çekilmesi ihtimalini güçlendirirken, muhalefet partilerin desteğin ancak Nisan ayı başına kadar verileceğini belirtti.

Erken seçim iddialarına bir yenisi iktidara yakın Sabah gazetesinden geldi. Yandaş gazete, "Muhalefet desteği sağlanmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi yetkisini kullanarak seçimleri öne çekmesi bekleniyor." diyerek seçim tarihi verdi.

Haberde şunlar kaydedildi:

“Muhalefet desteği sağlanmazsa cumhurbaşkanının kendi yetkisini kullanarak seçimleri öne çekmesi bekleniyor. Bu kararın en geç 13 Mart’a kadar verilip Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.

Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması halinde takvim 30 Mart’ta başlayacak, cumhurbaşkanlığı için adaylık gösterme süresi 4 Nisan’da sona erecek.

100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday gösterme tarihi ise 8 Nisan.”
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