Pasaport iptali Avusturya'da yaşayan anne ve kızının hayatını kararttı

Eşi ve çocuklarıyla beraber Avusturya’da yaşayan Rahime Kılıç Baykal, 1.5 buçuk yıldır Türkiye’den evine dönebilmek için hukuki mücadele veriyor. İhbar üzerine eşi hakkında başlatılan soruşturma gerekçe gösterilerek pasaportu verilmeyen Baykal, yaşananların ardından Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme ise “İlgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığı’nca iptal edilebilir...Yürütmenin durdurulması isteminin incelenmeksizin reddine” kararını vermişti.





CHP’nin OHAL düzenlemelerine yönelik itirazını görüşen Anayasa Mahkemesi (AYM) ise 31 Ekim’de “hakkaniyet” ilkesinin altını çizen kararlar verdi. Mahkeme, suçun ve cezanın kişiselliği ilkesi doğrultusunda örgüt ile iltisaklı kişilerin eşlerine ait pasaportların iptal edilemeyeceğine hükmetti.





Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına karşın pasaportunun verilmediğini dile getiren Baykal, çocuklarıyla Gaziantep’te ailesinin yanında sığıntı gibi yaşadıklarını söyledi. Baykal hayatlarının karardığını dile getirerek “Kendimize ait bir hayatımız yok. Bizim buraları bilmiyorsunuz, belki ailede baskı her türlü mağduriyet var. Anlayacağınız hayatımızı her şekilde elimizden aldılar. Maddi, manevi çok zorluk çekiyorum. Hamileliğimi çok zor şartlar altında geçirerek kızımı yalnız dünyaya getirdim, yanımızda kimse yoktu. Kızım şu an 10 aylık oldu ve hâlâ babasını görmedi. Oğlum ‘babam nerede, babam kim’ gibi soruları bana sorup duruyor. Çocuklarım babalarını tanımıyorlar, babanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. İki çocuğumla mağduruz evimize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.