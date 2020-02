Sophia Academy bilgilendirme akşamında projeleri tanıttı

BASRİ DOĞAN-ROTTERDAM,TR724













Rotterdam ülkesel genel merkez binasında Sophia Academy'nin bilgilendirme akşamında konuşan Sophia Academy Müdürü Ebrar Kaya, kurumun kar amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşu olan ve hiç bir politik bağlılığı olmayan bir kuruluş olduğuna dikkat çekti.





' KURAN'I KERİM VE HAZRETİ MUHAMMED'İN (S.A.V) ÖĞRETİLERİ DOĞRULTUSUNDA HOLLANDA TOPLUMUNA HİZMET ETMEK '





Sophia Academy Müdürü Ebrar Kaya " Sophia Academy temel amacı İslam hakkında bilgi vermektir. Sophia Akademisi ayrıca yerel olarak barışı, anlayışı ve karşılıklı saygıyı geliştirmek için farklı inanç geleneklerine sahip topluluklarla dinler arası işbirliği ve diyalog projelerine kendini adadı. Sophia Academy, İslam hakkında bilgelik arayan herkese aydınlanma sunan bir kurumdur. Misyonumuz Kur'anı Kerim ve Hz. Muhammed (sav) 'in öğretilerine ve İslam bilgisine göre İslam hakkında normatif bilgi vererek ve nesnelliği araştıran dini çalışmalar sunarak Hollanda toplumuna hizmet etmektir. Çağdaş Müslümanlara yardım etme ve modern yaşamın zorluklarıyla nasıl başa çıktıklarını anlama ve aynı zamanda İslam'a bağlı kalma ihtiyacı göz önüne alındığında, Sophia Academy daha olumlu ve anlaşılır bir bakış açısı sunuyor.Sophia Akademisi, ulusal ve uluslararası düzeyde doğru bilgi sağlanması için İslam ve Müslümanlar ile ilgili sosyal konularda araştırmalar yapmak ve araştırmalar yapmak istiyor. Kurumumuz bunu normatif bir tarzda ve tarafsızlık arayışında olmak üzere iki farklı şekilde bilgilendirerek başarmaya çalışır. Bu ayrım "normatif dersler" ve "dini çalışmalar" adlarıyla yapılır." dedi.





İSLAM'A İLGİ DUYAN HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR





Sophia Academy Başkanı Bahattin Ayyıldız, bir buçuk yıl önce kurulan vakfın temel amacının, Hollanda'da yaşayan bütün insanlara özellikle İslam hakkında doğru bilgi sunmak ve Hollanda'da yaşayan Müslümanların kalitesini arttırmak olduğuna vurgu yaptı. Ayyıldız " Sophia Academy bilgilendirme akşamında vakfımıza gönül verenler ve gönüllü katkıda bulunmak isteyenler yönelik Sophia Academy'nin vermiş olduğu yemekli bir toplantı ile faaliyetlerimizi anlatma fırsatı bulduk. İnşaAllah Hollanda genelinden katılan davetliler bizleri manevi açıdan katkıda bulunacaklar. Bu bilgilendirme akşamız ile birlikte her ay belirli bir konu ve tema belirlenerek çalışmalar sürecek. Her ayın pazartesi akşamları tema akşamlarımız var. Her ay belirlediğimiz bir konumuz var. 24 Şubat'ta İslam kadına nasıl bakıyor konusunu ele alacağız. Burada amaç karşılık müzakereler ile konuyu ele alarak çözümler ve katkılar sunmak. Bunun yanında hizmet içi kurslarımızda bulunuyor. Müslümanların kalitesini arttırmaya yönelik. Bunlar fıkıh,tefsir,hadis, Kuran'ı Kerim ve Arapça dersler olmaktadır. Bunları detaylı bir şekilde Sophia Academy programlarında yer almaktadır. Sophia Academy aynı zamanda İslam'a ilgi duyan, bu konuda sorusu olan kim var ise herkes bize gelebilir. Kapımız herkese açıktır." açıklamasında bulundu.





' HOLLANDACA OLARAK İSLAM HAKKINDA SORULARA CEVAP VERMESİ VAKFIN ÖNEMİNİ DAHA FAZLA ORTAYA ÇIKARIYOR '





Sophia Academy programına katılan davetlilerden Ferhan Karakaya, kurumu daha önce yakından tanımadğını bu günkü bilgilendirme akşamı ile kurumu yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Karakaya " Bu akşam yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde son derece verimli bir çalışma içerisinde olduklarını yerinde gördüm. Hollanda toplumu içerisinde yaşayan ve Müslüman kimliği ile başka kişiler ile irtibatta olan herkesin, Sophia Academy'in faaliyetlerine iştirak ederek faydalanmasını tavsiye ederim. Çünkü İslam ile ilgili en doğru bilgilerin cevabını buradan almak mümkündür. En güzel yanı ise Hollandaca olarak İslam'ın doğru kaynaklardan anlatılması son derece önemli. Hollandaca sorulara cevap alıyorsunuz ve karşılıklı müzakerelerde bulunabiliyorsunuz. Bu konuda açık ve şeffaf bir kurum olması açısından önemli bulduğumu belirtmek isterim. "





İslam hakkında Hollandalı ve diğer insanlara yönelik İslam hakkında verilecek sorulara verilecek en iyi bir kurum olduğunu belirten Feyza Turgut " Sophia Academy'nin çalışmalarını faydalı buluyorum. Aslında yıllardır ihtiyaç olan bir kurumdu. Ben şahsen Hollanda için ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum. Özellikle İslami konularda Hollanda'da çok büyük bir açık olduğuna inanıyorum. Özellikle buralarda ders verecek hocaların perspektifi itibari ile. Buna çok büyük ölçüde ihtiyaç var. Bu ihtiyacı alanında uzman kişiler aracılığı ile gidereceklerine sonu kadar inanıyorum. Daha fazla katkının yanı sıra katılımcılarında bu konuda katkısı gerekiyor. Biz bu konuda kuruma destek vermek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. " dedi





HOLLANDA VE AVRUPA'NIN YAKINDAN TANIMASI İÇİN SOPHİA ACADEMY YANİ HİKMET EVİ İSMİNİ VERDİK





Sophia Academy Genel Sekreteri Emrullah Erdem " İsim olarak akademinin yabancı kökenli olsa da, manası bizim için yabancı değil. Esas itibari ile Darül Hikemtil İslamiye dediğimiz, Osmanlının son döneminde kurulmuş bir kurumdu. Hatta orada Üstat Bediüzzaman Sait Nursi'de vazife yapmıştı. Aynı zamanda Bağdat'ta bir ara Beytül Hikme bir kurum olduğunu biliyoruz. Biz Hollanda'da yada Avrupa'da Sophia Academy olarak İslam adına sözümüzün ve sazımızın dinlenebileceği kurumsal bir yapıya gidelim dedik. Ondan mütevellid, sadece Türklere ve Müslümanlara yönelik hitap edebilecek değil. Bütün Hollanda'ya ve Avrupa'ya isim olsun diye Sophia Academy olsun dedik. Asıl manası 'Hikmet Evi' anlamını taşıyor. İnşaAllah basının ve bütün arkadaşlarımızın desteği ve duası ile, Rabbimizin inayeti ile O'nun rızasına muavaffık hareket ederek hizmetler yapmayı nasip eder. " dedi





Sophia Academy'nin Rotterdam Openhaard Konferans salonunda yaklaşık 80 kişinin davet edildiği Sophia Academy Bilgilendirme Akşamı programı kurulan masalarda çay ve tatlı ikramı ve karşılıklı soru ve cevaplar ile sona erdi.