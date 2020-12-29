Pasaport ve ehliyet harçlarına zam yapıldı

Bazı vergi ve harçlara ilişkin düzenlemeler içeren tebliğler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek.







Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda altı aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, bir yıl süreli olanlar için 332,10 lira, iki yıl süreli olanlar için 542.20 lira, üç yıl süreliler için 770.20 lira ve üç yıldan fazla süreli olanlar için 1085.40 lira oldu.





2020'de ise altı aya kadar olan pasaportlar 208.30, bir yıl süreli olanlar 304.50, iki yıl süreli olanlar 497.00, üç yıl süreliler 705.90, üç yıldan fazla süreli olanlar ise 994.80 TL'ydi.





2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820.10 lira olarak uygulanacak.