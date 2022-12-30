Samanyolu Haber /Dünya / Pasifikte sıcak dakikalar: Çin uçağı, Amerikan keşif uçağını taciz etti /30 Aralık 2022 10:54

Pasifikte sıcak dakikalar: Çin uçağı, Amerikan keşif uçağını taciz etti

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM) Çin savaş uçağının Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait bir keşif uçağını taciz ettiğini açıkladı.

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ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Çin arasında Pasifik bölgesindeki önleme ve taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Açıklamada, "21 Aralık'ta Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına bağlı J-11 savaş pilotlarından biri Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında yasal olarak rutin operasyonlar yürüten ABD Hava Kuvvetleri RC-135 uçağına müdahale ederken güvenli olmayan bir manevra yaptı." ifadelerine yer verildi.

Tehlikeli taciz anının görüntüsünün de paylaşıldığı açıklamada, Çinli pilotun, ABD'nin RC-135 keşif uçağının önünde tehlikeli bir manevra yaptığı belirtildi.

Açıklamada, içinde 30 kişinin bulunduğu Amerikan uçağının, çarpışmayı önlemek için riskli manevralar yapmak zorunda kaldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:


"ABD Hint-Pasifik Müşterek Kuvveti, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesine adanmıştır ve uluslararası hukuka uygun olarak tüm gemilerin ve uçakların güvenliği için gerekli saygıyla uluslararası sularda ve hava sahasında uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmasını bekliyoruz."

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Çin ordusu ise ABD gemi ve uçaklarını önlemeye çalışıyor.???????
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