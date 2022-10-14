Samanyolu Haber /Gündem / Patlama yaşanan madende 9 gün önce Sayıştay incelemesi olmuş /14 Ekim 2022 22:43

Patlama yaşanan madende 9 gün önce Sayıştay incelemesi olmuş

Bartın Amasra ilçesindeki patlama yaşanan madende, Sayıştay ekibinin de dahil olduğu bir grubun 9 gün önce bir inceleme gezisinden bulunduğu ifade edildi.

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Bartın'da patlama meydana gelen madende 9 gün önce Sayıştay ekibinin de dahil olduğu bir grubun 9 gün önce bir inceleme gezisinden bulunduğu ifade edildi.
Cumhuriyet'te yer alan ve Mehmet Oflaz imzası taşıyan habere göre Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde bir patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 yaralının olduğunu duyurdu.

İNCELEME YAPMIŞLAR!

5 Ekim 2022'de Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı başkanlığında Uzman Denetçiler ile TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve beraberindeki ekibin Amasra TİM'de (Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi) yer altına inerek -300/-350 kotları arasında incelemelerde bulunduğu ortaya çıktı.
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