Patlama yaşanan madende 9 gün önce Sayıştay incelemesi olmuş

İNCELEME YAPMIŞLAR!





Bartın'da patlama meydana gelen madende 9 gün önce Sayıştay ekibinin de dahil olduğu bir grubun 9 gün önce bir inceleme gezisinden bulunduğu ifade edildi.Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde bir patlama meydana geldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 yaralının olduğunu duyurdu.5 Ekim 2022'de Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı başkanlığında Uzman Denetçiler ile TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve beraberindeki ekibin Amasra TİM'de (Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi) yer altına inerek -300/-350 kotları arasında incelemelerde bulunduğu ortaya çıktı.