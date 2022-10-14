Samanyolu Haber /Medya / Harry Potter'ın Hagrid'i hayatını kaybetti /14 Ekim 2022 21:33

Harry Potter'ın Hagrid'i hayatını kaybetti

Harry Potter sevenleri üzecek bir haber açıklandı. Filmdeki Rubeus Hagrid karakterini oynayan Robbie Coltrane'in 72 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında Rubeus Hagrid karakterini oynayan İskoç aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.

James Bond serisindeki Valentin Zukovski karakteri ve Cracker filmiyle de bilinen yıldız, İskoçya’nın Larbert kentindeki evinin yakınındaki hastanede öldü. Deadline’ın aktardığına göre ödüllü oyuncu, son iki yıldır sağlık sorunları yaşıyordu.

Coltrane, 30 Mart 1950’de İskoçya’da bir doktor ve öğretmenin oğlu olarak doğdu. Glasgow Sanat Okulu’ndan mezun olduktan sonra sanat eğitimine Edinburgh’daki Moray House College of Education’da devam etti.
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